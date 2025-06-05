RT: в России 64% студентов хотят найти подработку на летний период

05 июня, 10:42Общество
Фото: 123RF/liudmilachernetska
В России 64% студентов хотят найти подработку на летний период, сообщает RT со ссылкой на данные исследования одного из сервисов по поиску работы.
Как сообщили 38% учащихся, в 2025 году на рынке труда представлено много предложений летних подработок с хорошей зарплатой. Тем не менее 41% студентов уверены, что вакансий с высокой оплатой стало меньше, чем летом 2024 года. Наиболее популярные вакансии:
- курьеры (21%);
- официанты (12%);
- продавцы (11%);
- комплектовщики товаров (10%);
- репетиторы (7%);
- работники контактных центров (4%).
Для 78% студентов подработка летом является возможностью накопить деньги, 38% работают для материальной подстраховки, 20% хотят помочь родителям, 18% – для оплаты обучения и 23% рассматривают это как хобби.
Участники опроса рассказали, что за лето планируют заработать:
- до 50 тысяч рублей – 31%;
- от 50 тысяч до 70 тысяч – 38%;
- от 70 тысяч до 100 тысяч – 17%;
- свыше 100 тысяч рублей – 14%.
Опрос проводился в период с 23 мая по 3 июня и охватил 1 970 студентов в возрасте от 17 до 24 лет.
Ранее депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о возможности привлечения подростков в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Это возможно в период летних каникул по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, пользующихся господдержкой. Закон должен вступить в силу с 1 сентября этого года.