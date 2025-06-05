RT: в России 64% студентов хотят найти подработку на летний период

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В России 64% студентов хотят найти подработку на летний период, сообщает RT со ссылкой на данные исследования одного из сервисов по поиску работы.

Как сообщили 38% учащихся, в 2025 году на рынке труда представлено много предложений летних подработок с хорошей зарплатой. Тем не менее 41% студентов уверены, что вакансий с высокой оплатой стало меньше, чем летом 2024 года. Наиболее популярные вакансии:



курьеры (21%);

официанты (12%);

продавцы (11%);

комплектовщики товаров (10%);

репетиторы (7%);

работники контактных центров (4%).

Для 78% студентов подработка летом является возможностью накопить деньги, 38% работают для материальной подстраховки, 20% хотят помочь родителям, 18% – для оплаты обучения и 23% рассматривают это как хобби.

Участники опроса рассказали, что за лето планируют заработать:

до 50 тысяч рублей – 31%;

от 50 тысяч до 70 тысяч – 38%;

от 70 тысяч до 100 тысяч – 17%;

свыше 100 тысяч рублей – 14%.

Опрос проводился в период с 23 мая по 3 июня и охватил 1 970 студентов в возрасте от 17 до 24 лет.

Ранее депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о возможности привлечения подростков в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Это возможно в период летних каникул по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, пользующихся господдержкой. Закон должен вступить в силу с 1 сентября этого года.

