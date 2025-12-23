Акция "Елочный круговорот" стартует в Москве 2 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Акция "Елочный круговорот" начнется в Москве 2 января 2026 года, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

До 1 марта горожане могут принести новогодние деревья в пункты приема. Подобрать ближайший из них можно на карте экологического проекта "Экоточки Москвы".

Как отметила глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева, акция "Елочный круговорот" будет проводиться в 11-й раз. За это время была выстроена четкая система: каждая сданная елка гарантированно попадает на перерабатывающее предприятие. Из дерева делают щепу, которая греет корни молодых саженцев или становится мягкой тропинкой в парках. Щепа также используется для удобрения земли.

За 10 лет проведения акции было переработано свыше 259 тысяч деревьев. На переработку принимаются натуральные ели, сосны, пихты и лапник.

В прошлом году москвичи за 61 день сдали 48 тысяч новогодних деревьев, из которых получилось 162 кубометра щепы. Как указала Урожаева, интерес граждан к "Елочному круговороту" не только сохраняется, но и увеличивается.

Ранее на платформе "Активный гражданин" прошло голосование по выбору самых удобных локаций для размещения пунктов приема новогодних деревьев. Свой голос отдали более 190 тысяч человек. По итогам опроса выяснилось, что больше всего желающих отнести ель на переработку проживают на юго-востоке, северо-востоке и востоке столицы.