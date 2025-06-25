Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 15:30

Спорт

В Москве можно поиграть в шахматы в "Шахматном сквере" у гостиницы "Метрополь"

В Москве можно поиграть в шахматы в "Шахматном сквере" у гостиницы "Метрополь"

Чемпионат ЦАО по футболу состоится в парке "Красная Пресня"

Марафон тренировок состоится в "Лужниках" в предстоящие выходные

Футболист Матвей Сафонов погасил долг по алиментам

15-летний москвич победил шахматиста Магнуса Карлсена на международном онлайн-турнире

В Москве открылись новые бесплатные спортивные площадки

В Москве открылась регистрация на ночной велофестиваль

Москвичам рассказали о фестивале городских видов спорта

Жителям и гостям столицы рассказали, где можно сдать нормативы ГТО

Жителям столицы рассказали о фестивале городских видов спорта

В рамках проекта "Лето в Москве" любители шахмат могут сыграть партию в специально созданном "Шахматном сквере" у гостиницы "Метрополь" на Театральном проезде. Также в Москве продолжается турнир "Герои шахматной доски" – более 40 площадок открыты для участников.

В парках и на площадках "Московских сезонов" проводится чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага". Кроме того, по всей столице работают занятия проекта "Спортивные выходные": потренироваться под руководством профессионалов можно на 54 площадках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Лето в Москве
спортгородвидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика