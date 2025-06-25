В Москве можно поиграть в шахматы в "Шахматном сквере" у гостиницы "Метрополь"

В рамках проекта "Лето в Москве" любители шахмат могут сыграть партию в специально созданном "Шахматном сквере" у гостиницы "Метрополь" на Театральном проезде. Также в Москве продолжается турнир "Герои шахматной доски" – более 40 площадок открыты для участников.

В парках и на площадках "Московских сезонов" проводится чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага". Кроме того, по всей столице работают занятия проекта "Спортивные выходные": потренироваться под руководством профессионалов можно на 54 площадках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.