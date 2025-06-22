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Новости

22 июня, 10:30

Спорт

Москвичам и туристам рассказали, какие спортивные мероприятия проходят в городе

Москвичам и туристам рассказали, какие спортивные мероприятия проходят в городе

Около 20 тыс человек приняли участие в Ночном забеге на 10 километров

Экстремал исполнил трюк "солнышко" на высоте 1,5 тыс метров

Сборная России по дзюдо вернулась в Москву после чемпионата мира в Будапеште

Ночной забег прошел в Москве

Около 20 тысяч человек примут участие в Ночном забеге в Москве

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В Москве можно посетить еще десятки спортивных мероприятий. Например, в Театральном проезде проходит фестиваль "Шахматный сквер". На Тверском бульваре можно поиграть в "Камень, ножницы, бумага". Городской чемпионат проходит также в других округах столицы.

Более 40 городских площадок стали местом проведения турнира "Герои шахматной доски. Москва". Еще свыше 50 локаций ждут гостей проекта "Спортивные выходные".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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спортгородвидеоЕвгения Мирошкина

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