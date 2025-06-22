Москвичам и туристам рассказали, какие спортивные мероприятия проходят в городе

В Москве можно посетить еще десятки спортивных мероприятий. Например, в Театральном проезде проходит фестиваль "Шахматный сквер". На Тверском бульваре можно поиграть в "Камень, ножницы, бумага". Городской чемпионат проходит также в других округах столицы.

Более 40 городских площадок стали местом проведения турнира "Герои шахматной доски. Москва". Еще свыше 50 локаций ждут гостей проекта "Спортивные выходные".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.