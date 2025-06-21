Соревнования по хай-дайвингу прошли в "Музеоне"

В Москве прошли международные соревнования по хай-дайвингу. В субботу, 21 июня, в парке "Музеон" спортсмены демонстрировали экстремальные прыжки с 27-метровой вышки – высотой почти как девятиэтажный дом.

Для участия в состязании в столицу приехали 13 сильнейших спортсменов из Колумбии, Бразилии, Южной Кореи, Германии, Испании, США, Великобритании, Польши и России. Участники показали сложнейшие трюки в свободном падении с максимальной скоростью почти 100 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

