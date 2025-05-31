Юбилейный турнир "Московские звезды ушу 2025" пройдет в Москве с 1 по 7 июня  

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Десятый юбилейный турнир "Московские звезды ушу 2025" пройдет с 1 по 7 июня в Московском дворце ушу Москомспорта, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

В состязаниях примут участие свыше тысячи спортсменов из 12 стран мира, включая представителей Армении, Белоруссии, Китая, Индии, Индонезии, Казахстана, Киргизии, Танзании, Узбекистана и России.

"В составе делегации из Китая в турнире участвуют семь команд из различных провинций, включая сборную команду КНР по ушу", – говорится в сообщении.

Кроме того, в качестве почетных гостей на турнир приглашены посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй и легендарный 90-летний мастер ушу У Бинь. Также ожидается прибытие одного из создателей современного спортивного ушу, учителя звезд спорта и кинематографа Ли Лянцзе, Чжэн Цзыданя и У Цзина.

В программе ожидаются соревнования по всем дисциплинам вида спорта ушу, включая таолу (соревнования в кулачных комплексах ушу и комплексах с оружием), кунг-фу (в комплексах традиционного ушу различных стилей и направлений) и саньда (полноконтактные поединки на помосте).

Ранее москвичей пригласили на фестиваль ходьбы и бега "10 000 шагов", который впервые пройдет на Бульварном кольце Москвы 8 июня. Гости смогут пройти по девяти центральным бульварам столицы и принять участие в массовых стартах по бегу и ходьбе, мастер-классах, спортивных тренировках, иммерсивных экскурсиях, танцах и других мероприятиях.

