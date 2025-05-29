Вторые Игры будущего пройдут с 18 по 23 декабря

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Вторые Игры будущего состоятся в Абу-Даби с 18 по 23 декабря. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Первые Игры будущего прошли с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. Торжественную церемонию открытия посетили Владимир Путин, а также лидеры Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Тогда в программу вошли дисциплины, объединяющие киберспорт и классические виды спорта. Участие в международном мультиспортивном турнире приняли около 2 тысяч человек из 107 стран мира.

Уже известно, что третьи Игры будущего запланированы на 2026 год. Их хотят организовать в Казахстане. За право проведения этого турнира боролись три страны: Казахстан, Перу и Чили.

Между тем ранее открылась регистрация на участие в спартакиаде "Моспром-2025". В этом году ожидается примерно 8,5 тысячи спортсменов.

Состязания пройдут по 14 видам спорта: бильярду, плаванию, дартсу, баскетболу три на три, легкой атлетике, пинг-понгу, киберспорту, хоккею, волейболу, бадминтону, футболу, шахматам, картингу и падел-теннису.