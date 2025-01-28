Чернышенко сообщил, что в 2025 году в России пройдет 95 международных турниров

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95 международных турниров состоятся в РФ в 2025 году, в том числе со спортсменами стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС и СНГ. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, его слова передает пресс-служба министерства спорта.

Всего же, по словам Чернышенко, в этом году в стране должно пройти 14,4 тысячи соревнований, из них свыше 9 тысяч находятся в Едином календарном плане. Кроме того, запланировано проведение 40 всероссийских турниров с зарубежными участниками и 155 чемпионатов России по олимпийским видам спорта и иным дисциплинам.

"Как отметил Владимир Путин, Россия всегда была и останется верна идеалам спорта и продолжит активно их продвигать в стране и в мире – в тесном сотрудничестве с нашими друзьями из других государств", – подчеркнул вице-премьер РФ.

Он также указал на сохранение Россией высокой соревновательной активности, несмотря на внешние ограничения. Так, россияне поучаствуют в 57 чемпионатах мира по олимпийским видам спорта, а одним из основным турниров станут Игры будущего, которые в 2025 году пройдут в ОАЭ.

"Наши атлеты должны быть готовы к крупнейшим мировым соревнованиям – это стратегическая цель, которую президент Владимир Путин ставит перед нашей отраслью. Мы будем наращивать проведение крупных международных соревнований в России и готовы предложить нашим партнерам современные спортивные площадки", – подытожил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев.

Первые "Игры будущего" прошли с 21 февраля по 3 марта в Казани. Торжественную церемонию открытия посетили Путин, а также лидеры Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Участие в международном мультиспортивном турнире приняли около 2 тысяч человек из 107 стран мира.

В свою очередь, глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный заявил, что турнир по организации превзошел Олимпийские игры. По его словам, российский президент делает все необходимое для развития спорта.

