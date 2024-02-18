Биатлон стал самым популярным видом спорта на Всероссийской спартакиаде

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Биатлонный турнир стал самым популярным видом спорта на Всероссийской спартакиаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организаторов спортивных состязаний.

Сообщается, что соревнования по биатлону посетили 72 984 зрителя. Второе место по числу посетителей заняли соревнования по фигурному катанию – 27 875 зрителей, а третьим по популярности видом спорта стал женский хоккей – 19 267 зрителей.

Ранее стало известно, что Аделия Петросян показала лучший результат и завоевала победу в женских состязаниях по фигурному катанию на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших атлетов. По итогам двух программ она набрала 252,97 балла. На втором месте оказалась Анна Фролова, а на третьем месте – Ксения Синицына.

До этого в Минспорте допустили проведение летних и зимних Спартакиад раз в два года. Министр спорта Олег Матыцин напомнил, что первоначально спартакиадное движение предполагало проведение раз в четыре года.