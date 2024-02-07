Путин отметил богатейшее олимпийское наследие Игр в Сочи

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Владимир Путин указал на то, что богатейшее наследие Олимпийских игр в Сочи служит людям: на стадионах воспитываются новые чемпионы, что позволяет ставить новые рекорды. Об этом он сообщил в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля в честь 10-летия XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр.

Президент РФ напомнил, что страна тщательно готовилась к проведению Игр в Сочи: были построены новые спортивные объекты, организована транспортная, курортная, досуговая инфраструктура. Как утверждает Путин, благодаря совместным усилиям многих граждан олимпийская мечта миллионов россиян исполнилась и Олимпиада в Сочи стала праздником для людей.

"Важно, что сегодня богатейшее олимпийское наследие Сочи служит людям. На знаменитых стадионах проводятся масштабные общественные, культурные, спортивные мероприятия. Проходящая в эти дни XII зимняя Спартакиада учащихся России убедительно это подтверждает", – уточнил глава государства.

Путин также пожелал участникам мероприятий успехов и поздравил с Днем зимних видов спорта.

Зимние Олимпийские игры 2014 года прошли в Сочи. Соревнования открылись 7 февраля и продлились до 23 февраля. Россия заняла первое место в неофициальном медальном зачете.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Олимпиаду-2014 в Сочи лучшей в истории. По его мнению, повторить такой успех в организации соревнований будет нелегко любой стране.



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