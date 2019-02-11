Дмитрий Песков назвал Олимпиаду-2014 в Сочи лучшей в истории. По мнению пресс-секретаря президента РФ, повторить такой успех в организации соревнований будет нелегко любой стране.
"Я не думаю, что будет легко кому-то повторить успех Российской Федерации в плане организации и проведения Олимпийских игр – будь то летних или зимних", – цитирует его "Интерфакс".
Церемония открытия игр Олимпиады-2014 проходила на стадионе "Фишт". Общая длительность шоу составила около трех часов. Церемонию посмотрели три миллиарда человек. На открытие Олимпиады прибыли главы 48 государств, больше, чем на Олимпиады в Ванкувере и Турине, вместе взятые.
На Олимпийских играх в Сочи были представлены 88 стран. Это стало новым олимпийским рекордом. Впервые в зимних олимпийских играх, проходивших в Сочи, приняли участие семь новых стран: Доминика, Мальта, Парагвай, Восточный Тимор, Того, Тонга и Зимбабве.
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