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06 мая, 16:48

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Главный тренер сборной РФ по футболу Карпин: раздражает вопрос о "футбольной столице"

Главный тренер сборной РФ по футболу назвал самые раздражающие вопросы СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Один из самых раздражающих вопросов от журналистов – где находится "футбольная столица". Об этом главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал в интервью "Матч ТВ".

"Какая разница, где эта столица?" – подчеркнул главный тренер.

Он также отметил, что раздражающих вопросов очень много. Один из них – про капитана.

Карпин добавил, что вопрос о том, можно ли прожить на 30 тысяч рублей в месяц, не вызывает у него негатива, но он не понимает, зачем его задают.

Ранее сообщалось, что Карпин ушел с должности главного тренера "Ростова". Он рассказал, что хочет сосредоточиться на работе со сборной России, хотя покинуть клуб для него было непростым решением. Также специалист поблагодарил всех, кто был рядом, и принес извинения тем, чьи ожидания не были оправданы.

Кроме того, он собрался переезжать в Москву. Информацию об этом подтвердила его супруга Дарья.

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