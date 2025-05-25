Новости мира: 11 спорткаров столкнулись на старте "Формулы-2" в Монако

Массовая авария произошла прямо на старте "Формулы-2" в Монако. Там столкнулись сразу 11 болидов. В первом повороте один из гонщиков врезался в соперника, в результате чего обе машины влетели в стену и заблокировали трассу.

Тем временем бизнесмен и куратор департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск принял решение уйти из политики. Об этом сообщает The Washington Post. По данным издания, миллиардер перестал ощущать результаты своей деятельности. Также Маск, как утверждается, опасается за собственную безопасность. Еще одна причина, по словам журналистов, кроется в стремлении Маска посвятить время руководству компаниями Tesla и SpaceX. В конце апреля стало известно, что с начала года предприниматель потерял более 100 миллиардов долларов – это 25% его состояния.

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