12 февраля, 07:45Происшествия
Новости мира: поезд протаранил грузовик в Гамбурге
Пассажирский состав протаранил грузовик в немецком Гамбурге. Автомобиль пытался проскочить переезд, когда шлагбаум закрылся. В итоге задняя часть грузовика осталась на путях. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. В результате ЧП один человек погиб, еще 25 пассажиров получили различные травмы.
Тем временем американские медики призвали пациентов отказаться от приема препарата "Оземпик". Его обычно принимают при лечении диабета, а также для снижения веса. При этом, по статистике, все больше людей после курса данного препарата теряют зрение. Предположительно, такой эффект может быть вызван быстрым снижением уровня сахара в крови.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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