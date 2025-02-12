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12 февраля, 07:45

Происшествия

Новости мира: поезд протаранил грузовик в Гамбурге

Новости мира: поезд протаранил грузовик в Гамбурге

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Пассажирский состав протаранил грузовик в немецком Гамбурге. Автомобиль пытался проскочить переезд, когда шлагбаум закрылся. В итоге задняя часть грузовика осталась на путях. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. В результате ЧП один человек погиб, еще 25 пассажиров получили различные травмы.

Тем временем американские медики призвали пациентов отказаться от приема препарата "Оземпик". Его обычно принимают при лечении диабета, а также для снижения веса. При этом, по статистике, все больше людей после курса данного препарата теряют зрение. Предположительно, такой эффект может быть вызван быстрым снижением уровня сахара в крови.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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