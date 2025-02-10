"МК в Питере": женщина получила ожог пищевода на корпоративе из-за колы с жидким азотом

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Жительница Санкт-Петербурга была госпитализирована с ожогом пищевода после того, как выпила кока-колу с жидким азотом во время корпоратива. Инцидент произошел в одной из кулинарных студий города, сообщает "МК в Питере" со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам самой пострадавшей, сотрудники студии не рассказали ей о технике безопасности и не уведомили о правилах обращения с жидким азотом, который они использовали для более эффектной подачи напитков.

Женщина рассказала, что она и ее коллеги добавляли азот в шампанское. Тогда она решила попробовать сделать то же самое с колой и спустя некоторое время почувствовала себя плохо.

В настоящее время пострадавшая остается под наблюдением медиков, которые диагностировали у нее химический ожог пищевода. В стационаре она должна будет оставаться по меньшей мере три дня. Женщина утверждает, что все еще испытывает сильную боль и сталкивается с трудностями при приеме пищи.

Ранее следствие возбудило уголовное дело в связи с массовым отравлением шаурмой жителей города Кунгура Пермского края. К настоящему моменту число пострадавших выросло до 73. В их числе оказалось 25 детей.

СК совместно с Роспотребнадзором проводил проверку места происшествия, в ходе которой была изъята документация. Правоохранители допросили сотрудников предприятия общественного питания и провели судебную экспертизу. Работа кафе временно приостановлена.