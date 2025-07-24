Тренировка по боксу для новичков пройдет на Петровском бульваре. Там можно будет улучшить свою физическую форму и получить заряд энергии.

Также на Болотной площади на фестивале "Молодежная точка" проведут мастер-класс по йоге, на котором можно развить свою гибкость.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.