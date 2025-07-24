Фестиваль городского проката пройдет на Северном речном вокзале 26 июля

На Северном речном вокзале 26 июля состоится фестиваль городского проката. Гости смогут протестировать новые электроскутеры и велосипеды, а также узнать больше о правилах дорожного движения и навыках безопасной езды.

На Болотной площади 24 июля также откроется бесплатный летний кинотеатр под открытым небом – гостей ждет показ фильма "Руки вверх". Для посещения мероприятия понадобится только пройти регистрацию на сайте Молодежь Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.