Средний возраст автомобилей в России превысил 15 лет

Средний возраст легковых автомобилей в России в этом году перешагнул 15-летний порог. Причем на дорогах можно встретить экземпляры, которые вышли с конвейера еще в СССР.

Эксперты считают, что такая тенденция опасна не только для экологии, и ищут способы "омолодить" парк авто.

Как пояснил исполнительный директор Российского экологического движения Элмурод Расулмухамедов, в новой машине средний расход на 100 километров составляет порядка 6–7 литров бензина, когда как в старой – 12 литров. При одинаковой дистанции 6 литров превращаются в выхлопы в виде вредных газов и сажи.

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