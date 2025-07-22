МВД намерено ужесточить контроль за проведением техосмотра автомобилей

МВД планирует усилить контроль за проведением технического осмотра автомобилей. Ведомство предлагает упростить процедуру аннулирования диагностической карты, если она была выдана с нарушениями.

Также станет возможным быстрее ограничить доступ недобросовестных операторов техосмотра к Единой автоматизированной системе, без подключения к которой оформление карты невозможно.

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