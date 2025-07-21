В РФ штраф за отказ остановиться по требованию инспектора вырос до 10 тысяч рублей

В РФ за отказ остановиться по требованию инспектора теперь введены более строгие наказания. Штраф увеличился с 500–800 рублей до 10 тысяч рублей. За повторное нарушение возможно лишение водительских прав на полгода.

В МВД изначально предлагали ужесточить штрафы только для водителей, за которыми приходилось устраивать погони, но в итоге изменения коснулись всех, даже если водитель случайно не заметил сигнал. Поправки уже вступили в силу.

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