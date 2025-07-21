Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля, 17:15

Общество

В Мосводостоке рассказали, как специалисты устраняют последствия непогоды в столице

В Мосводостоке рассказали, как специалисты устраняют последствия непогоды в столице

В России выросло число компаний, которые хотят сократить персонал до конца 2025 года

Месячная норма осадков выпала за ночь и утро 21 июля в Москве

В Сети появились кадры, на которых москвич и его собака бегают по луже

"Миллион вопросов": эксперт рассказала, как покупать только полезные продукты

"Атмосфера": пасмурная погода с просветами и дождь ожидаются в Москве 22 июля

Сильные ливни затопили московские дворы и дороги

Мужчина помог пассажирам маршрутки перебраться через затопленную дорогу

Подмосковные садовые участки пострадали от затяжных ливней

В Москве вырос спрос на переобучение в центре "Профессии будущего"

Заместитель начальника управления по связям с общественностью ГУП "Мосводосток" Павел Сергеев рассказал, что специалисты обеспечивают круглосуточное дежурство на улицах Москвы из-за непогоды. По его словам, основной объем дождевой воды уходит в водосточную сеть.

При необходимости сотрудники открывают решетки водоприемных колодцев, задействуют мощные насосные установки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоАлина ГилеваМаксим ШаманинКсения Поликарпова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика