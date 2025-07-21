21 июля, 17:15Общество
В Мосводостоке рассказали, как специалисты устраняют последствия непогоды в столице
Заместитель начальника управления по связям с общественностью ГУП "Мосводосток" Павел Сергеев рассказал, что специалисты обеспечивают круглосуточное дежурство на улицах Москвы из-за непогоды. По его словам, основной объем дождевой воды уходит в водосточную сеть.
При необходимости сотрудники открывают решетки водоприемных колодцев, задействуют мощные насосные установки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.