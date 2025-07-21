Сильные ливни затопили московские дворы и дороги

Столицу накрыли сильные ливни, дворы и дороги оказались под водой. В некоторых местах сложно определить, где заканчивается проезжая часть и начинается тротуар. Отдельные подземные переходы превратились в настоящие водопады.

Из-за сложных погодных условий многие автомобилисты столкнулись с повреждениями машин. Как отмечают страховщики, большинство обращений сейчас связано не только с заливом, но и с последствиями града.

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