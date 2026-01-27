Сотрудник банка похитил у пенсионерки более миллиона рублей в Мытищах

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В Мытищах сотрудник банка похитил у пенсионерки более миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Уточняется, что 71-летняя жительница Мытищ обратилась в полицию, сообщив, что у нее похитили деньги. Выяснилось, что пенсионерка пришла в банк, сотрудник которого, завладев конфиденциальными данными женщины, перевел средства с ее счета на свой.

В результате 21-летний москвич был задержан на рабочем месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Сейчас злоумышленник находится в СИЗО. Правоохранители выясняют, причастен ли мужчина к аналогичным эпизодам противоправной деятельности.

Ранее правоохранители в Москве задержали женщину, подозреваемую в краже более 830 тысяч рублей. По данным столичного главка МВД, 46-летний мужчина, выходя из автомобиля, обронил сумку с деньгами, банковскими картами и личными вещами.

Вскоре он вернулся на место в поисках пропажи, но своих вещей не обнаружил и обратился в полицию. Подозреваемую в краже задержали. Установлено, что 43-летняя приезжая женщина нашла сумку и оставила ее у себя. Возбуждено уголовное дело.

