В Москве задержана женщина, укравшая найденную сумку с деньгами и документами

Фото: 77.мвд.рф

Полицейские Южного округа Москвы задержали женщину, подозреваемую в краже сумки с деньгами и документами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.

Уточняется, что 46-летний мужчина, выходя из автомобиля возле магазина на Варшавском шоссе, обронил сумку с деньгами, банковскими картами и личными вещами. Вскоре он вернулся на место в поисках пропажи, но своих вещей не обнаружил и обратился в полицию.

Подозреваемую в краже задержали сотрудники уголовного розыска отдела по району Чертаново Южное. Установлено, что 43-летняя приезжая женщина нашла сумку и оставила ее у себя.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемую заключили под стражу. Материальный ущерб составил более 830 тысяч рублей. Часть похищенного изъята и будет возвращена мужчине.

Ранее оперативники Тверского района Москвы задержали подозреваемого в краже смартфона в торговом центре. Молодой человек похитил лежавший на столике ресторана гаджет, когда его владелица отошла. Материальный ущерб составил около 100 тысяч рублей.

