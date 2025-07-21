Сервисы кикшеринга рассказали москвичам о правилах поездки в дождь

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сервисы кикшеринга не рекомендуют москвичам ездить на самокатах по лужам в дождь и разгоняться до максимальной скорости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компании.

"Если асфальт очень мокрый и дождь идет интенсивно, ехать нужно аккуратно и на небольшой скорости, учитывая окружающие условия и возможный тормозной путь", – отметили в Whoosh.

Компания подчеркнула, что в непогоду самокаты могут помочь быстрее доехать до остановки или укрытия, однако использовать их в непогоду необходимо аккуратно.

Как указали в МТС Юрент, под лужами могут быть неровности, поэтому их следует объезжать. В "Яндексе" посоветовали отложить поездку в плохую погоду. Также там напомнили, что ее можно поставить на паузу.

Рекордное с 1879 года количество осадков для 21 июля выпало в Москве. За период с 09:00 до 12:00 21 июля в районе Тимирязевской сельскохозяйственной академии зафиксировали 30,8 миллиметра, на МКАД-24 – 32,5 миллиметра, в Конькове – 39,4 миллиметра, на Варшавском шоссе – 57,3 миллиметра.

По прогнозам синоптиков, дожди, грозы и ветер с порывами до 15 метров в секунду продлятся в городе до конца дня.

В связи с непогодой было перекрыто движение на Волоколамском шоссе в районе дома 142, улице Адмирала Корнилова около дома 65Б/1 и в Проектируемом проезде № 4062 (Нагатинская набережная). Также движение было остановлено около дома № 4 по улице Тихой, поскольку из-за дождя произошел провал дорожного полотна.

Кроме того, в аэропортах Московского региона было задержано и отменено около 130 рейсов. Однако представители авиагаваней подчеркивают, что аэропорты являются всепогодными, в связи с чем изменение в расписании может быть незначительным.

