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19 июля, 13:00

Город

"Мой район. Новости": районные дороги реконструируют в Даниловском районе

"Мой район. Новости": районные дороги реконструируют в Даниловском районе

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В Даниловском районе, где активно строят новые жилые кварталы, параллельно развивают и транспортную доступность. В настоящее время между Павелецкой железной дорогой и Дербеневской набережной возводят несколько современных жилых комплексов и бизнес-центров, а чтобы к ним было комфортно подъезжать, реконструируют районные дороги.

В частности, приведут в порядок Летниковскую и Дербеневскую улицы, а также 2-й и 3-й Кожевнические переулки. Также обновят выезды на прилегающие набережные: Дербеневскую, Даниловскую, Павелецкую и Шлюзовую.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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