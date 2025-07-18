18 июля, 07:30Спорт
Фестиваль бега Big Run Fest пройдет в Москве 19 июля
Фестиваль бега Big Run Fest пройдет в Москве 19 июля. На нем будут ждать не только желающих пробежать дистанцию, но и тех, кто хочет окунуться в атмосферу праздника.
В программе также будут выступления музыкантов, встречи с блогерами и лекции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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