Фестиваль бега Big Run Fest пройдет в Москве 19 июля. На нем будут ждать не только желающих пробежать дистанцию, но и тех, кто хочет окунуться в атмосферу праздника.

В программе также будут выступления музыкантов, встречи с блогерами и лекции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



