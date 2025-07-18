Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

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18 июля, 07:30

Спорт

Фестиваль бега Big Run Fest пройдет в Москве 19 июля

Фестиваль бега Big Run Fest пройдет в Москве 19 июля

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Фестиваль бега Big Run Fest пройдет в Москве 19 июля. На нем будут ждать не только желающих пробежать дистанцию, но и тех, кто хочет окунуться в атмосферу праздника.

В программе также будут выступления музыкантов, встречи с блогерами и лекции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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