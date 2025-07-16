Воздушные гимнасты со всего мира выступят перед москвичами в рамках фестиваля "Трапеция"

Фото: пресс-служба фестиваля "Трапеция"

Международный фестиваль воздушных гимнастов "Трапеция" впервые состоится в Москве 24 июля. Все мероприятия пройдут на ВДНХ в рамках проекта "Лето в Москве".

Перед жителями столицы выступят атлеты из России, Испании, Италии, Бразилии и Израиля. Многие из них – призеры международных наград, сообщает пресс-служба "Трапеции".

Спортсмены покажут номера-инсталляции в основной тематике фестиваля – "Спорт и искусство". В них будут сочетаться перформанс, театральное и цирковое искусства.

На фестивале 50 профессионалов планируют выступить в самом массовом номере воздушных гимнастов. По количеству участников он может войти в Книгу рекордов России. Предыдущий рекорд поставили 30 гимнастов в Великобритании.

Посетители ВДНХ увидят балансирование на натянутом тросе на большой высоте. Гимнасты покажут номера "Маятник" с противовесом, благодаря которому артист как будто становится невесомым, и "Колесо смерти", в котором атлет выполняет сальто без страховки на высоте 12 метров.

В фестивале примут участие отечественные воздушный театр "Летающие люди", команда The Flying Heroes, которая выступает в Московском цирке имени Никулина на Цветном бульваре, действующие и бывшие члены сборной команды России и Белоруссии по прыжкам на батуте.

В мегаполис из Италии приедет гимнастка Марта Орланделли. Она выступит на воздушном шаре. Члены испанского коллектива ZenitAerial Ballet представят воздушный "балет" под "Времена года" Вивальди. Выступление бразильской гимнастки Габриэлы Бретан пройдет на воздушном снаряде в форме лодки. Особым гостем фестиваля станет эксперт по воздушной трапеции Итамар Эльзаир. Он подготовит особый номер вместе с воспитанниками своей детской школы в Израиле.

Музыканты Мари Краймберери, Ваня Дмитриенко, Niletto и группа "Пицца" выступят перед гостями фестиваля. Желающие также смогут принять участие в мастер-классах по балансировке на натянутом тросе, тренировках на воздушных полотнах и полету на трапеции.

Вход на фестиваль свободный. Он будет идти с 12:00 до 21:00.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Театральный бульвар – 2025" в Москве посетили больше 500 тысяч человек. Они посмотрели порядка 1,6 тысячи часов подготовленной программы на пяти основных сценах. Жителям мегаполиса показали как классические постановки, так и экспериментальные спектакли.