10 июня, 11:00Город
Воронежская бегунья установила рекорд России на соревнованиях в "Лужниках"
Спортсменка из Воронежа установила рекорд России на международных соревнованиях. Эмилия Тангара стала первой в забеге с барьерами на 300 метров. Она преодолела дистанцию за 40 секунд и завоевала золото, рассказали во Всероссийской федерации легкой атлетики.
Ежегодные соревнования прошли в Москве в "Лужниках". Второе место на дистанции завоевала белорусская спортсменка, а третье – атлетка из Прибайкалья.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.