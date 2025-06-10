Воронежская бегунья установила рекорд России на соревнованиях в "Лужниках"

Спортсменка из Воронежа установила рекорд России на международных соревнованиях. Эмилия Тангара стала первой в забеге с барьерами на 300 метров. Она преодолела дистанцию за 40 секунд и завоевала золото, рассказали во Всероссийской федерации легкой атлетики.

Ежегодные соревнования прошли в Москве в "Лужниках". Второе место на дистанции завоевала белорусская спортсменка, а третье – атлетка из Прибайкалья.

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