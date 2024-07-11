Шестиполосное движение по новому шоссе от метро "Коммунарка" до улицы Поляны запустят в 2024 году. Это четвертая очередь строящейся магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Она улучшит связь между районами и станет полноценным дублером МКАД на юго-западе столицы.

Магистраль включает три эстакады, 15 путепроводов и более 20 искусственных сооружений: тоннелей и пешеходных переходов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.