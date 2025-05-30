Хоккеист Овечкин вернется в РФ после завершения контракта с "Вашингтоном"

Фото: ТАСС/АР/Nick Wass

Хоккеист Александр Овечкин отыграет следующий сезон по контракту с "Вашингтоном", после чего вернется в Россию. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на супругу спортсмена Анастасию Шубскую.

"Мы останемся в России, да. У него последний сезон в следующем году. Я хочу, чтобы он просто наслаждался любимым делом, просто получал удовольствие от этого последнего сезона", – сказала Шубская.

По ее словам, во время отпуска в России их семье хочется повидаться со всеми близкими людьми, по которым они очень скучали. Шубская добавила, что семья не была в стране уже девять месяцев.

Она также назвала "очень серьезным" давление на Овечкина, чтобы он забил рекордную шайбу.

Овечкин стал лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросив свою 895-ю шайбу в регулярных сезонах лиги. Спортсмен побил рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки, на счету которого было 894 шайбы.

Он также был признан лучшим россиянином за всю историю НХЛ по числу голов в большинстве, которые были забиты в рамках матчей Кубка Стенли.

Рекорд был побит в ходе стартового матча в серии плей-офф против команды "Монреаль Канадиенс". В конце первого периода хоккеист забил 29-ю шайбу при численном преимуществе.

24 мая Овечкин прилетел в Москву. После прибытия он сфотографировался с болельщиками.

Зампред думского комитета по спорту Амир Хамитов пригласил спортсмена в Госдуму для обсуждения развития детско-юношеского хоккея в России. Он указал, что хотел бы выразить хоккеисту благодарность за вклад в развитие спорта и патриотического воспитания.