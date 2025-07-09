Овечкин заявил, что получает удовольствие от рекорда по голам НХЛ

Фото: ТАСС/АР/Frank Franklin II

Российский хоккеист и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что все еще получает удовольствие от установленного рекорда по заброшенным шайбам в матчах регулярного чемпионата лиги.

"Вся страна болела, весь мир болел. Поздравляли меня", – передает слова спортсмена ТАСС.

В минувшем сезоне НХЛ Овечкину удалось побить рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по числу забитых шайб. В игре с "Нью-Йорк Айлендерс" он забросил 895-ю шайбу, в то время как на счету Гретцки было 894 гола. Каждый из игроков принял участие в 1 487 матчах.

На церемонии празднования по случаю достижения россиянин поблагодарил соотечественников за поддержку на пути к этому рекорду. По его словам, он даже не мог представить себе, что сможет заполучить звание лучшего снайпера НХЛ.

С рекордом Овечкина поздравили сам Гретцки, баскетболист Майкл Джордан, хоккеисты Сидни Кросби и Мартин Бродер. Кроме того, Владимир Путин заявил, что этим рекордом хоккеист обошел легендарных мастеров, и напомнил о других победах россиянина на мировых и национальных турнирах, которые вошли в историю отечественной школы хоккея.