"Мой район. Новости": современный городской район построят в Мнёвниковской пойме

Мнёвниковская пойма превращается в современный городской район, комфортный для жизни и работы. Здесь активно идет строительство домов, а рядом возводят необходимые людям социальные объекты.

Кроме того, чтобы жителям было удобно добираться домой и на работу, в районе прокладывают удобные дороги. На севере поймы строят путепровод, который упростит выезд из жилых кварталов на Северо-Западную хорду, а будущий мост-парус соединит столичный остров с парком "Фили".

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".