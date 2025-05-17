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17 мая, 18:20

Город

"Мой район. Новости": современный городской район построят в Мнёвниковской пойме

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Мнёвниковская пойма превращается в современный городской район, комфортный для жизни и работы. Здесь активно идет строительство домов, а рядом возводят необходимые людям социальные объекты.

Кроме того, чтобы жителям было удобно добираться домой и на работу, в районе прокладывают удобные дороги. На севере поймы строят путепровод, который упростит выезд из жилых кварталов на Северо-Западную хорду, а будущий мост-парус соединит столичный остров с парком "Фили".

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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