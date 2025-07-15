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15 июля, 06:45

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Рабочие начали разбирать конечную станцию монорельса "Улица Сергея Эйзенштейна"

Рабочие начали разбирать конечную станцию монорельса "Улица Сергея Эйзенштейна"

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В столице идут работы по демонтажу монорельса. Рабочие уже разбирают станцию "Улица Сергея Эйзенштейна" и разворотное кольцо дороги у Северного входа ВДНХ.

В дальнейшем вместо путей будет возведен первый в России круглогодичный парк на высоте. Он протянется почти на 5 километров и свяжет сразу 5 районов города. В качестве экспонатов в нем будут представлены исторические вагоны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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