Рабочие начали разбирать конечную станцию монорельса "Улица Сергея Эйзенштейна"

В столице идут работы по демонтажу монорельса. Рабочие уже разбирают станцию "Улица Сергея Эйзенштейна" и разворотное кольцо дороги у Северного входа ВДНХ.

В дальнейшем вместо путей будет возведен первый в России круглогодичный парк на высоте. Он протянется почти на 5 километров и свяжет сразу 5 районов города. В качестве экспонатов в нем будут представлены исторические вагоны.



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