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14 июля, 19:15

Общество

Метеорологи предупредили об усилении дождей в Центральной России

Метеорологи предупредили об усилении дождей в Центральной России

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Метеоролог Евгений Тишковец сообщил, что за последние сутки в средней полосе России выпало 25–50% месячной нормы осадков. В ближайшую неделю дожди станут еще сильнее – Центральную Россию и Черноземье ожидают обильные тропические ливни с осадками от 30 до 80 миллиметров.

В Москве за неделю на каждый квадратный метр упадет около 52 литров дождевой воды, а к концу июля осадков станет почти в два раза больше – более 100 литров на квадратный метр. Это на 50% превышает обычную климатическую норму, что может привести к затоплениям и другим неблагоприятным последствиям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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