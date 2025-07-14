ЦППК организовала бесплатную раздачу воды на вокзалах и станциях МЦД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ЦППК организовала бесплатную раздачу воды, сообщили в телеграм-канале перевозчика.

В компании подчеркнули, что в Москве, несмотря на облачность, сохраняется жаркая погода. Раздача воды пройдет с 14:00 до 17:00.

Получить воду можно на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах. Раздача также будет проходить на следующих станциях МЦД: Выхино, Железнодорожная, Одинцово, Площадь трех вокзалов и Тушинская, а также на станции Мытищи Ярославского направления.

Обратиться можно к сотрудникам ЦППК в местах отправления пригородных поездов.

В компании также заметили, что с начала года в жаркие дни раздали 4 700 литров воды. При этом 3,7 тонны раздали только за прошлую неделю, с 7 по 13 июля. Больше всего воды брали 10 и 11 числа, за два дня ушло 1,5 тонны. Чаще всего воду брали пассажиры Ярославского вокзала, за это время там раздали 650 литров.

Прошедшая пятница, 11 июля, стала самым теплым днем в Москве с начала 2025 года. Столбики термометров на базовой метеостанции ВДНХ достигли отметки в 34,1 градуса.

Данные с метеостанции Балчуг показали, что температура в центре столицы поднялась до 35,2 градуса. В Подмосковье в Серебреных Прудах и Зарайске воздух прогрелся до 35,4 градуса.