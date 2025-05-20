Инстасамка раскритиковала блогера Кукояку из-за недетского контента с дочерью

Инстасамку возмутило выступление блогера Дениса Кукояки с семилетней дочерью, которые вместе исполнили не детскую песню на концерте. Звезда призвала общественность в целом обратить внимание на контент, в который инфлюенсер вовлекает ребенка. Подробности – в материале Москвы 24.
"Что за жесть вообще?"
Блогер и певица Инстасамка (настоящее имя – Дарья Зотеева) написала в соцсетях, что возмущена выступлением солиста группы "Хлеб" Дениса Кукояки: на концерте он спел дуэтом с семилетней дочерью Василисой. Трек оказался недетский: девочка зачитала отрывок из песни, где до этого упоминался мужской половой орган. Зотеева назвала это "сомнительным контентом" и "издевательством над семилетним ребенком".
Инстасамка публично обратилась к детским психологам, чтобы те осветили проблему. Блогера возмущает, что родители стремятся "поднять бабла" за счет участия ребенка в "brainrot контенте" (brainrot – "гниение, разложение мозга"). Также у Дарьи возникли вопросы к рекламодателям и брендам, которые "поощряют" такие видео "монетой".
Однако уже через несколько часов воинственное настроение Дарьи сменилось на примирительное.
"Насчет моих слов, что я не отстану от них, друзья, я написала это на эмоциях, конечно же, я сегодня же от них и отстану, потому что я понимаю, что это неэффективно – просто сидеть и осуждать их за их действия, я думаю, что это поможет решить время и регуляция этого вопроса законом", – заявила Инстасамка.
Дарья также принесла извинения Денису Кукояке, его супруге Лене и выразила надежду, что у семьи "все будет отлично", а вместе они "придут к чему-то общему".
"Денис, иди работай"
Инстасамка не впервые предъявляет претензии к семье блогеров. Летом 2024 года Дарья приняла участие в подкасте Эльдара Джарахова, где заявила, что Кукояки стали "злоупотреблять" появлением ребенка в кадре. Зотеева считала: родители якобы выставляют дочь в нелицеприятном свете, зарабатывая на этом деньги.
Позднее инфлюенсер в своих соцсетях осудила пару в более резких выражениях, заявив, что подобное воспитание может привести к психологическим травмам у девочки.
"Денис, ты делаешь абсолютно бесталанный контент с ребенком, где она не дает себе отчет, что происходит прямо сейчас, и просто бесится без цели", – написала Дарья.
За семейную пару тогда вступилась певица Дора (настоящее имя – Дарья Шиханова). В одном из интернет-шоу девушка заявила, что люди без детей не имеют права осуждать родителей.
Солистка группы "Тутси" Наталья Ростова поддержала коллегу: она считает, что, пока у Инстасамки нет своих наследников, ее высказывания в адрес родителей выглядят неуместно. Другая участница группы Маша Вебер заявила изданию The Voice, что если ребенку нравится сниматься в забавных роликах, то в этом нет ничего страшного.
К слову, семья блогеров и раньше подвергалась критике в Сети. Некоторые пользователи называли поведение маленькой Василисы вызывающим, а методы воспитания родителей – неприемлемыми. Девочка могла показать взрослым средний палец, спорила с ними и однажды станцевала на камеру тверк.
В 2023 году блогеры пришли на шоу Басты. Тогда подписчики тоже обратили внимание на поведение Василисы: девочка постоянно передразнивала отца и даже в шутку назвала его "ослом". Многие комментаторы решили, что таким образом на нее могла повлиять ранняя слава.