Инстасамка раскритиковала блогера Кукояку из-за недетского контента с дочерью

Инстасамку возмутило выступление блогера Дениса Кукояки с семилетней дочерью, которые вместе исполнили не детскую песню на концерте. Звезда призвала общественность в целом обратить внимание на контент, в который инфлюенсер вовлекает ребенка. Подробности – в материале Москвы 24.

"Что за жесть вообще?"

Блогер и певица Инстасамка (настоящее имя – Дарья Зотеева) написала в соцсетях, что возмущена выступлением солиста группы "Хлеб" Дениса Кукояки: на концерте он спел дуэтом с семилетней дочерью Василисой. Трек оказался недетский: девочка зачитала отрывок из песни, где до этого упоминался мужской половой орган. Зотеева назвала это "сомнительным контентом" и "издевательством над семилетним ребенком".





Инстасамка блогер, певица Трек с недетским текстом, а на фите семилетний ребенок, также весь этот ад исполняется в центре Москвы. Что происходит? Почему ребенок в этом участвует? Почему ее родители на этом зарабатывают? Что за жесть вообще?

Инстасамка публично обратилась к детским психологам, чтобы те осветили проблему. Блогера возмущает, что родители стремятся "поднять бабла" за счет участия ребенка в "brainrot контенте" (brainrot – "гниение, разложение мозга"). Также у Дарьи возникли вопросы к рекламодателям и брендам, которые "поощряют" такие видео "монетой".



Инстасамка блогер, певица Я буду добиваться регуляции подобных ситуаций через закон, я не остановлюсь, пока ребенок не будет свободен. Кукояки, я не отстану от вас, я вижу, что вы творите, и вам не сойдет это с рук.

Однако уже через несколько часов воинственное настроение Дарьи сменилось на примирительное.

"Насчет моих слов, что я не отстану от них, друзья, я написала это на эмоциях, конечно же, я сегодня же от них и отстану, потому что я понимаю, что это неэффективно – просто сидеть и осуждать их за их действия, я думаю, что это поможет решить время и регуляция этого вопроса законом", – заявила Инстасамка.

Дарья также принесла извинения Денису Кукояке, его супруге Лене и выразила надежду, что у семьи "все будет отлично", а вместе они "придут к чему-то общему".

"Денис, иди работай"

Инстасамка не впервые предъявляет претензии к семье блогеров. Летом 2024 года Дарья приняла участие в подкасте Эльдара Джарахова, где заявила, что Кукояки стали "злоупотреблять" появлением ребенка в кадре. Зотеева считала: родители якобы выставляют дочь в нелицеприятном свете, зарабатывая на этом деньги.





Инстасамка блогер Денис – чудесный мужик, но сейчас происходит дерьмо <…> Если бы я говорила все, что хотела, и мне за это ничего не было, я бы сказала: "Денис, иди работай. Прекрати использовать свою дочь".

Позднее инфлюенсер в своих соцсетях осудила пару в более резких выражениях, заявив, что подобное воспитание может привести к психологическим травмам у девочки.

"Денис, ты делаешь абсолютно бесталанный контент с ребенком, где она не дает себе отчет, что происходит прямо сейчас, и просто бесится без цели", – написала Дарья.

За семейную пару тогда вступилась певица Дора (настоящее имя – Дарья Шиханова). В одном из интернет-шоу девушка заявила, что люди без детей не имеют права осуждать родителей.

Солистка группы "Тутси" Наталья Ростова поддержала коллегу: она считает, что, пока у Инстасамки нет своих наследников, ее высказывания в адрес родителей выглядят неуместно. Другая участница группы Маша Вебер заявила изданию The Voice, что если ребенку нравится сниматься в забавных роликах, то в этом нет ничего страшного.

К слову, семья блогеров и раньше подвергалась критике в Сети. Некоторые пользователи называли поведение маленькой Василисы вызывающим, а методы воспитания родителей – неприемлемыми. Девочка могла показать взрослым средний палец, спорила с ними и однажды станцевала на камеру тверк.

В 2023 году блогеры пришли на шоу Басты. Тогда подписчики тоже обратили внимание на поведение Василисы: девочка постоянно передразнивала отца и даже в шутку назвала его "ослом". Многие комментаторы решили, что таким образом на нее могла повлиять ранняя слава.