Член ОП России Колотовкина: Инстасамка не является членом Общественной палаты

Фото: телеграм-канал INSTASAMKA

Певица Инстасамка (настоящее имя – Дарья Зотеева. – Прим. ред.) не является членом Общественной палаты (ОП) России. Об этом в телеграм-канале сообщила член ОП Екатерина Колотовкина.

Ранее стало известно, что исполнительница посетила Общественную палату. Инстасамка в разговоре с журналистами призналась, что ей надоело смотреть на блогеров, которые зарабатывают на своих детях. В организации она планировала обсудить законы о правах несовершеннолетних в интернете.

Рэп-исполнительница уточнила, что посетила ОП по приглашению, сама "сюда не просилась".

"Я не знаю, кто из моих коллег пригласил ее (Инстасамку. – Прим. ред.) на круглый стол, но считаю, что появление столь скандальной личности дискредитирует всех членов палаты. У нас есть более компетентные спикеры, чем девушка, которая ведет себя столь вызывающе. Не стоит из важного гражданского института делать балаган", – написала Колотовкина.

Она также поддержала зампреда комиссии ОП по демографии Павла Пожигайло, который выразил мнение, что артистку нельзя допускать к собраниям с философской, метафизической, идеологической и нравственной точки зрения.

Ранее Инстасамка обвинила певиц Дору (Дарью Шиханову) и Мэйби Бэйби (Викторию Лысюк) в лицемерии и предательстве России. Исполнительница возмутилась выступлениями коллег на городских мероприятиях по стране. Она отметила, что в последний альбом Шихановой вошли каверы на треки рэпера FACE (признан в РФ иноагентом), а Лысюк "кривила рожу", когда на ее выступлениях в зале поднимали триколор.