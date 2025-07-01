Блогер Инстасамка обвинила певиц Дору и Мэйби Бэйби в предательстве России

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Рэп-исполнительница и блогер Инстасамка (настоящее имя – Дарья Зотеева) обвинила певиц Дору (Дарья Шиханова) и Мэйби Бэйби (Виктория Лысюк) в лицемерии и предательстве России, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал артистки.

Зотеева возмутилась выступлениями Шихановой и Лысюк на городских мероприятиях по стране. Кроме того, Инстасамка вспомнила, что в последний альбом Доры вошли каверы на треки рэпера FACE (признан в РФ иностранным агентом), который раскритиковал СВО, и также на песни украинской группы "Валентин Стрыкало".

Блогер заявила, что Мэйби Бэйби "кривила рожу", когда на ее выступлениях в зале поднимали триколор, а также якобы выводила из зала зрителей из-за лозунга: "Россия". Дору Инстасамка обвинила в пропаганде "разного рода экстремисткой деятельности". Такое поведение рэп-исполнительница назвала лицемерием.

"Грязь только начинает просачиваться, больше инфы совсем скоро", – подчеркнула Зотеева.

До этого Инстасамка поругалась с семьей певца и блогера Дениса Кукояки. Ее возмутило, что он спел на концерте дуэтом со своей семилетней дочерью Василисой. По мнению Зотеевой, девочка исполнила трек с "недетским текстом", а также обратилась к детским психологам, чтобы те осветили проблему. Инстасамку возмутило, что родители "стремятся поднять бабла" за счет участие ребенка в съемках контента. Кроме того, она заявила, что будет добиваться регуляции подобных вопросов через закон.