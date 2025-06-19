Семь знаменитостей, которые решились свести татуировки

Блогер и исполнительница Инстасамка решила свести татуировку, при этом не уточнив причины. Какие еще знаменитости удаляли нательные рисунки и почему, расскажет Москва 24.

Инстасамка

17 июня блогер и рэпер опубликовала в своих соцсетях фотографию, на которой запечатлен процесс удаления большой татуировки на плече. Инстасамка (настоящее имя – Дарья Зотеева) решила избавиться от изображения девушки с рогами и пухлыми губами. Мотивы поступка Дарья не объяснила, однако подписчики предположили, что блогер продолжает стремиться к натуральности: в прошлом году Инстасамка вернула губам естественную форму, удалив филлеры.

Айза-Лилуна Ай

Фото: legion-media.com/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru/Виктор Гусейнов

По данным СМИ, всего на теле экс-суруги рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов) насчитывалось более 20 татуировок. В марте прошлого года блогер выложила в соцсетях снимки, созданные с помощью искусственного интеллекта, на которых предстала без татуировок. Звезда соцсетей с сожалением отметила, что ей "хорошо было бы без тату". Спустя пару месяцев Айза поделилась кадрами в личном блоге, на которых мастер удаляет ей с щиколотки рисунок в виде цветочного бутона.

К слову, сводить изображения знаменитость начала еще после расставания с Гуфом, развод с которым был оформлен в 2013 году. Первым делом Айза решила избавиться от тату, сделанных в честь бывшего супруга. Для начала знаменитость перебила надпись "Жена Гуфа" на указательном пальце усами, а позже и вовсе решила убрать все изображения с рук. Блогер не раз признавалась подписчикам, что жалеет о многих сделанных татуировках.

Виктория Дайнеко

В 2022 году певица решилась свести все нательные рисунки, которых у нее насчитывалось четыре. Виктория выложила в соцсетях видео процесса в кабинете косметолога (процедура делалась лазером). Сведение тату на шее и запястье звезда перенесла безболезненно, но когда специалист приступила к удалению надписи под грудью, певица вскрикнула. Процесс оказался настолько суровым для Дайнеко, что она попросила сделать паузу, чтобы "подышать".

После завершения процедуры звезда поделилась впечатлениями: Виктория призналась, что была рада избавиться от татуировок, ведь решение созрело уже давно, но осуществить его удалось лишь спустя несколько лет.

Анфиса Чехова

В 2019 году телеведущая призналась в соцсетях, что удалила одну из татуировок. Процесс осложнялся тем, что на этом месте у Анфисы было сразу два рисунка, которые Чехова набила еще в юности, но с возрастом они ей надоели. Знаменитость сообщила, что болезненно перенесла сведение и призвала фолловеров несколько раз подумать, прежде чем украшать свое тело рисунками, ведь сводить их больнее и дольше, чем наносить.

Мелани Гриффит

Фото: legion-media.com/Bang Media International

Актриса была замужем за Антонио Бандерасом на протяжении 18 лет. Пара рассталась из-за несовпадений графиков. По слухам, также одной из причин разрыва стала ревность Мелани. Так или иначе, супруги официально оформили развод в 2015 году, а объявили о завершении отношений в 2014-м. Тогда же, по данным СМИ, актриса приступила к лазерному удалению татуировки на правом плече, сделанной в честь бывшего: черно-белого сердца с именем актера по центру.

В 2023-м папарацци запечатлели на этом месте уже новый рисунок: своеобразный кроссворд из имен четверых ее детей.

Меган Фокс

Фото: legion-media.com/Bang Media International

По данным СМИ, кинозвезда свела татуировку с изображением Мэрилин Монро в 2012 году. Многодетная мать признавалась журналистам, что действительно восхищалась знаменитой блондинкой, но разочаровалась, когда подробнее узнала трагичную историю ее жизни. По другой версии, Меган посчитала, что Мэрилин символизирует упущенные возможности, и решила, что избавившись от рисунка, отведет от себя возможный негатив.

Анджелина Джоли

Фото: legion-media.com/Bang Media International

После развода с американским актером Билли Бобом Торнтоном в начале 2000-х звезда Голливуда свела татуировку с изображением дракона и именем благоверного на левом плече. Впоследствии на этом месте исполнительница роли Лары Крофт набила координаты мест, где родились ее шестеро детей.