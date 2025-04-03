Инстасамка с мужем купили футбольный клуб "Чертаново-Медиа"

Фото: телеграм-канал "Мash на спорте"

Рэп-исполнительница Дарья Зотеева, также известная как Инстасамка, и ее супруг Олег Еропкин купили футбольный клуб "Чертаново-Медиа". Об этом ТАСС рассказал директор блогера Максим Столяров.

"Сделка заключена", – добавил Столяров.

По информации телеграм-канала "Mash на спорте", после переговоров сумма сделки уменьшилась. Ранее сообщалось о 300 миллионах рублей.

Звезды планируют лично заниматься делами клуба. По данным СМИ, "Чертаново-Медиа" ждет увольнения игроков, корректировка тренировочного плана и плана на игру, комплектование тренерского штаба. В ближайших планах – отказаться от всех игроков и купить новых.

После заключения сделки Инстасамка с мужем поехали знакомиться с командой. Обсуждение дел происходило прямо на футбольном поле в окружении охраны.

Клуб "Чертаново-Медиа" был основан в прошлом году, выступает в медийной "Т-Лиге", в Кубке надежды Медиалиги.

2 апреля "Факел" объявил о назначении Игоря Шалимова на пост главного тренера. Ранее он тренировал "Краснознаменск", "Уралан", "Краснодар", "Химки", "Ахмат" и "Урал".