Александр Овечкин забросил 891-ю шайбу в НХЛ

Александр Овечкин в гостевом матче помог своей команде обыграть "Бостон Брюинз" со счетом 4:3. Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" сделал результативную передачу, а также забросил шайбу в ворота соперников.

Теперь на счету российского хоккеиста 891 шайба в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Для того, чтобы побить рекорд снайперов, который пока принадлежит канадскому форфарду Уэйну Гретцки, нужно забить еще 4 шайбы.

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