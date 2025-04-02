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02 апреля, 07:30

Спорт

Александр Овечкин забросил 891-ю шайбу в НХЛ

Александр Овечкин забросил 891-ю шайбу в НХЛ

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Александр Овечкин в гостевом матче помог своей команде обыграть "Бостон Брюинз" со счетом 4:3. Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" сделал результативную передачу, а также забросил шайбу в ворота соперников.

Теперь на счету российского хоккеиста 891 шайба в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Для того, чтобы побить рекорд снайперов, который пока принадлежит канадскому форфарду Уэйну Гретцки, нужно забить еще 4 шайбы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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