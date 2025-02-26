Футболист Лионель Месси может вернуться в "Барселону". Об этом написал в соцсетях аргентинский спортивный журналист Алекс Кандал.

Сейчас 37-летний нападающий выступает за американский "Интер Майами", причем выходит на поле с капитанской повязкой. После окончания сезона за океаном он может вновь оказаться в Европе. Появились сообщения, что Месси перед завершением карьеры хочет сыграть за "Барселону" на реконструированном стадионе "Камп Ноу".

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