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26 февраля, 09:45

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Лионель Месси может вернуться в "Барселону"

Лионель Месси может вернуться в "Барселону"

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Футболист Лионель Месси может вернуться в "Барселону". Об этом написал в соцсетях аргентинский спортивный журналист Алекс Кандал.

Сейчас 37-летний нападающий выступает за американский "Интер Майами", причем выходит на поле с капитанской повязкой. После окончания сезона за океаном он может вновь оказаться в Европе. Появились сообщения, что Месси перед завершением карьеры хочет сыграть за "Барселону" на реконструированном стадионе "Камп Ноу".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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