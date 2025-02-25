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25 февраля, 08:00

Спорт

Судью отстранили за автограф у Месси после матча

Судью отстранили за автограф у Месси после матча

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Матч 1/16 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ завершился скандалом. "Интер Майами" обыграл "Спортинг Канзас-Сити" со счетом 1:0, единственный мяч забил Лионель Месси. После финального свистка главный арбитр попросил у него автограф. В футбольной федерации это сочли нарушением, и судью отстранили от международных матчей на полгода. Он признал ошибку и извинился.

Российский теннисист Карен Хачанов успешно стартовал на турнире в Дубае, призовой фонд которого превышает три миллиона долларов. В первом круге он обыграл британца Дэниела Эванса со счетом 6:1, 6:3.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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