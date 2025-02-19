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19 февраля, 23:15

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Сергей Собянин рассказал о реконструкции стадиона "Торпедо"

Сергей Собянин рассказал о реконструкции стадиона "Торпедо"

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Собянин: стадион "Торпедо" станет современной спортивной ареной

Стадион "Торпедо" постепенно превращается в современную футбольную арену международного уровня. Об этом сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

Как рассказал мэр, комплексную реконструкцию стадиона начали три года назад. После масштабного обновления он станет современной ареной, где можно будет проводить футбольные соревнования международного уровня, а также матчи по регби.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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