Сергей Собянин рассказал о реконструкции стадиона "Торпедо"

Стадион "Торпедо" постепенно превращается в современную футбольную арену международного уровня. Об этом сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

Как рассказал мэр, комплексную реконструкцию стадиона начали три года назад. После масштабного обновления он станет современной ареной, где можно будет проводить футбольные соревнования международного уровня, а также матчи по регби.

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