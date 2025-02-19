19 февраля, 23:15Новости
Сергей Собянин рассказал о реконструкции стадиона "Торпедо"
Стадион "Торпедо" постепенно превращается в современную футбольную арену международного уровня. Об этом сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.
Как рассказал мэр, комплексную реконструкцию стадиона начали три года назад. После масштабного обновления он станет современной ареной, где можно будет проводить футбольные соревнования международного уровня, а также матчи по регби.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.