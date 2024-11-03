Собянин: исторический стадион "Локомотив" в Люблине приводят в порядок

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Люблине продолжается обновление исторического стадиона "Локомотив". Сергей Собянин рассказал о проделанной работе в своем официальном телеграм-канале.

"Когда-то на этой площадке базировался футбольный клуб железнодорожников. Здесь они сражались со "Спартаком" и "Торпедо", а в 1957 году на стадионе проходил матч команд Финляндии и Франции. В 2015 году (объект. – При. ред.) совсем перестали использовать", – отмечается в публикации мэра.

К настоящему моменту здесь уложили новые футбольные поля с подогревом, обустроили дорожки для бега и оборудовали отдельную зону с тренажерами. Близится к завершению монтаж трибуны для болельщиков. Здание на участке ремонтируется, создается гараж для техники.

Собянин отметил, что после окончания всех работ стадионом можно будет пользоваться в любое время года.

Ранее мэр рассказал, что в Москве возвели свыше 200 крупных спортивных объектов, в их числе – центр фигурного катания Тутберидзе, центр современного пятиборья "Северный", ЛДС "ЦСКА Арена" и ДС "Некрасовка".

Особо Собянин отметил важность создания спортивных объектов там, где ранее были пустыри и бывшие промышленные зоны. Однако массовый спорт вышел и за пределы стадионов, став частью пространства Москвы, распространившись на парки, скверы и общественные здания. Для тренировок в столице стали использовать Северный речной вокзал, крыши общественных центров.

