Сборная Канады по хоккею стала победителем Турнира четырех наций

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Сборная Канады по хоккею одержала победу в Турнире четырех наций в матче с командой США. Об этом сообщает РИА Новости.

Финал прошел в Бостоне. Все три периода команды играли в ничью: в первых двух двадцатиминутках игроки забросили в ворота по одной шайбе, в третьем отрезке голов не было, и основное время матча завершилось счетом 2:2 на табло. В овертайме победу сборной Канады обеспечила шайба Коннора Макдэвида.

В основном времени шайбы также забросили игроки канадской команды Натан Маккиннон и Сэм Беннетт. В составе американцев отличились Брэди Ткачук и Джейк Сандерсон.

Ранее сборные встречались на групповом этапе соревнований, которые длились с 13 по 21 февраля и стали причиной паузы в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Команда США тогда одержала победу со счетом 3:1. Также в турнире принимали участие сборные Швеции и Финляндии.

Перед финальной игрой президент США Дональд Трамп позвонил американской сборной и пожелал ей удачи, а в социальной сети Truth Social заявил, что ждет победы над "Канадой, которая, возможно, скоро станет 51-м штатом страны". Перед началом встречи болельщики из США освистали гимн Канады.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила российскую сборную до участия в чемпионате мира 2026 года. Соответствующее решение было принято в Швейцарии на заседании совета IIHF.

Также СМИ сообщали, что организация примет решение по участию российской сборной в олимпийском хоккейном турнире после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). В Федерации хоккея России добавили, что IIHF допускает возможность пересмотра отстранения российской сборной после завершения украинского конфликта.