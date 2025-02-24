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24 февраля, 07:45

Спорт

Овечкин сократил отставание от рекорда Грецки

Овечкин сократил отставание от рекорда Грецки

Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева в бою за звание абсолютного чемпиона мира

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Хоккеисту Александру Овечкину осталось забить 12 шайб, чтобы повторить снайперский рекорд Уэйна Грецки. Минувшей ночью российский форвард оформил хет-трик в матче против "Эдмонтона", за который выступал легендарный канадец. "Вашингтон" победил со счетом 7:3 и продолжает лидировать в регулярном чемпионате НХЛ.

Еще один российский хоккеист, Евгений Малкин, поднялся на 44-е место в списке лучших снайперов лиги. В игре против "Рейнджерс" он забросил 508-ю шайбу, обойдя канадца Жана Беливо. До следующей позиции Малкину нужно забить еще пять голов.

Боксер Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева в реванше за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Судьи отдали победу Биволу раздельным решением. Теперь он владеет поясами WBC, IBF, WBO и WBA.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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