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16 декабря, 23:30

Политика

Сталкинг могут официально признать преступлением в России

Сталкинг могут официально признать преступлением в России

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Сталкинг могут официально признать преступлением в России. Госдума в новом законопроекте предлагает закрепить понятия "преследовать" и "навязчивое преследование". Ими будут считаться умышленное слежение и ожидание жертвы в местах ее повседневной жизни, а также попытки установить с ней контакт, в том числе по телефону. Подарки тоже попадают под запрет.

Сейчас сталкеров не всегда получается вовремя остановить и привлечь к ответственности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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