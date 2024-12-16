Сталкинг могут официально признать преступлением в России. Госдума в новом законопроекте предлагает закрепить понятия "преследовать" и "навязчивое преследование". Ими будут считаться умышленное слежение и ожидание жертвы в местах ее повседневной жизни, а также попытки установить с ней контакт, в том числе по телефону. Подарки тоже попадают под запрет.

Сейчас сталкеров не всегда получается вовремя остановить и привлечь к ответственности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.