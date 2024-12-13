Новости мира: депутаты Европарламента приехали в Тбилиси на акции протеста

Депутаты Европарламента приехали в Тбилиси, чтобы принять участие в акциях протеста у здания парламента. Митингующие встретили их свистом и скандированием лозунгов. По данным местной прессы, на демонстрацию пришли депутаты, представляющие Германию, Нидерланды, Польшу и Литву. Они открыто не признают результаты парламентских выборов. Протесты в Грузии начались, когда правительство решило приостановить евроинтеграцию республики до 2028 года.

На США обрушился мощный снежный шторм в штате Нью-Йорк. Циклон оказался одним из самых сильных в истории этого региона. Там за короткий срок намело сугробы выше человеческого роста. Парализован город Буффало. Коллапс возник на дорогах. Люди оказались заблокированными в машинах.

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